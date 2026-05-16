سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» با هدف صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دولت در قم آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، در جمع اصحاب رسانه ضمن تشریح اهداف و ویژگیهای طرح فواد، از آغاز مرحله اجرایی این سامانه در استان قم خبر داد.
کامل داوودی در توضیح اهداف این طرح گفت: سامانه فواد با هدف رسیدگی فوری و نظاممند به شکایات شهروندان از نحوه ارائه خدمات در دستگاههای اداری ایجاد شده است. بررسیهای ما نشان میدهد بسیاری از نارضایتیهای عمومی ناشی از مسائل بهظاهر ساده، اما مؤثر در ارتباط مردم با نظام اداری است؛ مواردی مانند پاسخگویی نامناسب، نبود شفافیت در روند خدمترسانی یا اخذ هزینههای اضافی. این طرح با نظارت دقیق بر دستگاههای اجرایی، تضمینکننده سلامت و پاسخگویی نظام اداری خواهد بود.
وی همچنین افزود: زیرساختهای فنی سامانه فواد در قم آماده است و براساس برنامهریزی انجامشده، تماسها و گزارشهای مردمی از طریق شماره ۱۲۸ دریافت و بررسی میشود.
در ادامه جواد شاکرآرانی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم هم با اشاره به اهمیت سامانههای نظارتی در ارتقای کیفیت خدمترسانی گفت:
همه خدمتگزاران نظام اداری مسئولیتی مستقیم در قبال مردم و بیتالمال دارند. سامانههایی مانند فواد ۱۲۸ باعث ارتقای سلامت اداری، شفافیت در عملکرد و افزایش اعتماد عمومی میشود. امیدواریم ابتدای سال آینده با پشتیبانی سازمان اداری و استخدامی، فعالیت رسمی این سامانه نظارتی در قم آغاز شود.
طرح فواد ۱۲۸ در واقع بخشی از برنامه ملی نظارت مردمی بر عملکرد نظام اداری کشور است که با هدف صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دولت طراحی شده است.