به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، حسین توکلی با بیان اینکه ۸۴ درصد مشترکان آب استان را مشترکان خانگی تشکیل می‌دهند، گفت: در حال حاضر ۳۲ درصد مشترکان در رده پرمصرف و بدمصرف قرار دارند که مدیریت مصرف در این بخش ضروری است.

وی با اشاره به افزایش مصرف آب در فصل گرما افزود: با توجه به استفاده گسترده از کولر‌های آبی، شهروندان می‌توانند با نصب سایبان بر روی کولرها، مصرف آب و برق را کاهش دهند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی کاهش زمان استحمام به کمتر از پنج دقیقه، استفاده از ظرفیت کامل ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی، خودداری از به‌کارگیری سیستم‌های تزیینی آب‌نما در تابستان، شست‌وشوی خودرو با حداقل مصرف آب و بستن شیر فلکه اصلی هنگام مسافرت را از دیگر راهکار‌های مهم صرفه‌جویی عنوان کرد.

توکلی همچنین از پیش‌بینی مشوق‌های قانونی برای مشترکان خوش‌مصرف خبر داد و گفت: بر اساس قانون بودجه، مشترکانی که زیر الگوی مصرف بوده و نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند، از ۲۰ درصد تخفیف در آب‌بها بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: همچنین مشترکان زیر الگو که به صورت داوطلبانه تجهیزات کاهنده مصرف مورد تأیید وزارت نیرو را نصب کنند، مشمول ۳۰ درصد تخفیف در آب‌بها خواهند شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده ترکیدگی یا هدر رفت آب در هر نقطه استان، مراتب را برای رسیدگی سریع‌تر گزارش کنند.