نشست تخصصی فعالان فرهنگی و کنشگران اجتماعی با هدف توانمندسازی حلقه‌های میانی و بررسی راهکار‌های عملیاتی جهاد تبیین، با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران در قرچک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام منصور باقر بیک مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران در جمع فعالان اجتماعی و فرهنگی در سالن جلسات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک گفت: بعد از شهادت امام شهید به لطف الهی و به وعده‌ای که امام شهیدمون دادن خداوند متعال مردم ایران را مبعوث فرموده‌اند که این ضرورت دیده شد تا بتوانیم از این بعثت استفاده بهینه در جهت جهاد تبیین داشته باشیم.

وی افزود: حلقه‌های میانی با راهبری مردم نقش خودشان را در جهاد تبیین می‌توانند بهتر ایفا بکنند و برای این مهم سازمان تبلیغات پیش قدم شده است.

باقر بیک اظهار داشت: در واقع دور هم جمع کردن حلقه‌های میانی و دوره‌هایی که باید فرا گرفته شود قدرتمندتر شدن حلقه‌های میانی را برای مواجه شدن با صحنه‌های نبرد در آینده در پی دارد.

وی افزود: این حلقه‌های میانی که خودشان در واقع راهبر هستند در شهرستان‌ها دور هم جمع می‌شوند و با مباحثه کردن در مورد مسائل و مشکلات یک راهکار بهینه برای پیشبرد بهتر اهداف انقلاب و اسلام پیدا می‌کنند

باقر بیک در ادامه بیان کرد: دوره نخست این حلقه‌های میانی در استان تهران امروز به پایان رسید و دوره دوم نیز به زودی در شهرستان‌های استان تهران آغاز می‌شود

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: حلقه‌های میانی، پل ارتباطی و عامل هم‌افزایی شبکه‌های مردمی برای تحقق مأموریت‌های جامعه‌محور معرفی شدند.

در این نشست، نخبگان حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص روش تبلیغ و ظرفیت‌های موجود در سازمان تبلیغات اسلامی پرداختند و راهکار‌هایی نیز برای افزایش ارتباط میان نخبگان با سازمان تبلیغات اسلامی ارائه کردند.

همچنین، شرکت‌کنندگان از کارگاه آموزشی از اساتید برجسته، بهره‌مند شدند تا راهکار‌های عملیاتی‌سازی مفاهیم جهاد تبیین و راهبری عمومی در جامعه مورد واکاوی قرار گیرد.