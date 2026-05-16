سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش فردا در مرکز مدیریت پاسخگویی به شکایات مردمی تماسهای مردمی به سامانه ۱۲۴ را پاسخ میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سومین هفته از سلسله نشستهای پاسخگویی تلفنی مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش با هدف استمرار برنامه ارتباط بیواسطه مسئولان با مردم، فردا برگزار میشود.
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در مرکز مدیریت پاسخگویی به شکایات با سامانه ۱۲۴ پاسخگوی مشکلات مردم است.
این طرح با هدف شفافسازی فرآیندها و تسریع در رسیدگی به پروندههای حوزه اقتصادی جزیره کیش انجام میشود.
ساکنان کیش و فعالان اقتصادی میتوانند فردا یکشنبه ۲۷ اردیبهشت، از ساعت ۱۰ تا ۱۱ با تماس سامانه ۱۲۴، دغدغههای خود را مستقیم با سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کنند.
مدیریت پاسخگویی به شکایات در این طرح علاوه بر ثبت و پیگیری شکایتهای مردمی، ایدهها و پیشنهادهای شهروندان را در راستای بهبود فضای کسبوکارهای خرد و کلان کیش بررسی میکنند.