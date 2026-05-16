گودرزی:
پرداخت وام یک میلیارد تومانی به کسبه بازار جنت قطعی است
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از قطعی شدن پرداخت وام یک میلیارد تومانی به کسبه بازار جنت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
داوود گودرزی صبح امروز در حاشیه مراسم نصب تندیس شهید چمران در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط جنگی اخیر گفت: در این جنگ تحمیلی سهماهه، ملت ایران هر کجا که بودند خلق حماسه کردند و به برکت شهدای عزیز بود که توانستیم این جنگها را پشت سر بگذاریم و دشمن را ناامید کنیم. امروز میبینید که ترامپ مانده است که با ملت ایران چه کار کند و همه اینها به خاطر تکیه ما به امثال شهید چمران است. آنچه در شهر انجام میدهیم کوچکترین کاری است که میتوانیم برای یادآوری این رشادتها میتوانیم صورت دهیم.
تعیین تکلیف ۵۰ هزار واحد مسکونی
گودرزی با اشاره به آخرین وضع بازسازی واحدهای آسیبدیده بیان کرد: چندین نوبت اطلاعرسانی شده که حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیدهاند. برآورد ما این است که نزدیک به ۴۰ هزار واحد نیاز به تعمیرات جزئی داشتند که تقریباً به اتمام رسیده است. موضوع شیشهبری و کارگاههای شیشهبری نیز تقریباً تمام شده و تنها موارد جزئی باقی مانده است.
وی افزود: بخشی از تأخیرها به این دلیل بود که برخی خانوادهها در محل حضور نداشتند و اکنون با بازگشت آنها، تعمیرات متوسط آغاز شده است. هزینهها در حال پرداخت است، از پیمانکاران و سازندگان استفاده میشود، بخشی از نیروهای جهادی همکاری میکنند و بخشی از مردم نیز با هزینههایی که پرداخت شده، خودشان کار را پیش میبرند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ادامه داد: در بخش تعمیرات اساسی، توافقات در مناطق انجام شده و به مناطق ابلاغ کردهایم. یعنی با مالکان واحدهایی که نیاز به نوسازی دارند جلسات برگزار شده، درباره نحوه ساختوساز به توافق رسیدهاند و اکنون در مرحله صدور پروانههای ساخت هستیم. درواقع از طرف شهرداری کارها انجام شده و اکنون مالکان و سازندگان باید کار را دنبال کنند.
وی با اشاره به حجم بالای پروندهها گفت: چند هزار پرونده نوسازی تشکیل شده و هماهنگی بین مالکان و سازندگان زمانبر است، اما روند با سرعت خوبی در حال انجام است. تلاش میکنیم اطلاعرسانی بیشتری داشته باشیم.
درخواست از مالکان برای پیگیری مستمر
گودرزی از شهروندانی که واحدهایشان آسیب دیده خواست -چه آنهایی که در هتل اسکان دارند و چه سایرین- پیگیریهای مستمر داشته باشند و هماهنگیهای لازم را سریعتر انجام دهند تا از مرحله تعیین تکلیف و توافق عبور کرده و وارد مرحله ساخت شوند.
وی افزود: در حال حاضر منطقهای نداریم که پروندهها در آن تشکیل نشده باشد. مدارک دریافت میشود و مراحل اداری در حال انجام است.
فعالسازی مجدد پرداخت وامها
معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره پرداخت تسهیلات نیز گفت: دو موضوع وام در دستور کار بود که با فراز و نشیبهایی مواجه شد و با شروع جنگ مدتی متوقف شد، اما اخیراً دوباره فعال شده است. قرار است بخشی از منابع توسط شهرداری و بخشی توسط سایر دستگاهها تأمین شود. امروز جلسه نهایی برای تعیین نحوه پرداخت وام برگزار میشود.
وی تأکید کرد: پرداخت وام یک میلیارد تومانی به کسبه بازار جنت قطعی است و به هر روش ممکن این مبلغ پرداخت خواهد شد. تنها در نحوه واگذاری ناهماهنگیهایی وجود داشت که ظرف امروز و فردا برطرف میشود.
گودرزی همچنین از تصویب پرداخت کمک بلاعوض خبر داد و گفت: با دستور شهردار تهران، به هر یک از کسبه آسیبدیده تا ۵۰ میلیون تومان به عنوان هدیه شهردار پرداخت میشود که این مبلغ از امروز پرداخت خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به آمادهسازی برخی طرحهای مرتبط افزود: پیمانکار مشخص شده و از امروز کار آغاز میشود.