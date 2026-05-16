به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، هر چند بیشترین میزان مصرف انرژی در واحد‌های مسکونی است، اما رعایت الگوی صحیح مصرف در ادارات و نهاد‌های دولتی نقش موثری در پایداری انرژی‌های آب و برق در کشور خواهد داشت.

براساس این گزارش یکی از مهمترین موضوعات در مدیریت مصرف آب در کشور آبیاری فضای سبز موجود در ادارات و نهاد‌های دولتی با آبیاری غرقابی و استفاده بدون قاعده از کولر‌های آبی است که می‌طلبد مسئولان ادارات ضمن پرهیز از استفاده کولر‌های آبی، در اجرای آبیاری قطره‌ای برای فضای سبز موجود در ادارات توجه ویژه‌ای داشته باشند.