الزام نخست هر ایرانی، مدیریت در مصرف انرژی
مدیریت در مصرف انرژی الزام نخست هر ایرانی است و نیازمند توجه همگانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
هر چند بیشترین میزان مصرف انرژی در واحدهای مسکونی است، اما رعایت الگوی صحیح مصرف در ادارات و نهادهای دولتی نقش موثری در پایداری انرژیهای آب و برق در کشور خواهد داشت.
براساس این گزارش یکی از مهمترین موضوعات در مدیریت مصرف آب در کشور آبیاری فضای سبز موجود در ادارات و نهادهای دولتی با آبیاری غرقابی و استفاده بدون قاعده از کولرهای آبی است که میطلبد مسئولان ادارات ضمن پرهیز از استفاده کولرهای آبی، در اجرای آبیاری قطرهای برای فضای سبز موجود در ادارات توجه ویژهای داشته باشند.
کاهش ۵۰ درصدی استفاده از روشنایی در ادارات و تعویض لامپهای رشتهای با لامپهای کم مصرف و تنظیم دمای کولرهای گازی در ادارات با دمای ۲۴ درجه سانتی گراد هم در مدیریت مصرف برق در کشور بسیار مثمر ثمر خواهد بود.