پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اعلام جزئیات ثبتنام دانشآموزان برای سال تحصیلی جدید گفت: ثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی از اول خرداد آغاز میشود، اما دانشآموزان میانپایه نیازی به ثبتنام مجدد ندارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی فرهادی در خصوص زمان ثبت نام دانشآموزان در مدارس برای سال تحصیلی جدید گفت: زمان ثبت نام دانشآموزان پایه اول ابتدایی، اول خرداد ماه شروع میشود. دانشآموزانی که میان پایه هستند نیاز به ثبت نام مجدد ندارند یعنی اگر در حال حاضر پایه اول متوسطه را در یک مدرسه درس میخوانند خودبه خود در پایه بعدی ثبتنام میشوند لذا والدین دغدغهای در این خصوص نداشته باشند مگر آنکه بخواهند منطقه جغرافیایی خود را تغییر دهند که در این صورت بنابر آدرس جدید باید ثبتنام کنند.
وی با بیان اینکه در بین مقاطع، اولویت با دانش آموزانی است که در حوزه جغرافیایی مدرسه مشغول به تحصیل هستند افزود: ثبت نام این دانشآموزان نیز انجام میشود.
فرهادی گفت: در تیرماه عوامل اجرایی مدرسه روزهای زوج در مدارس حضور دارند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در مرداد و شهریور، عوامل اجرایی مدارس همه روزه حضور خواهند داشت و مشکلی در این باره وجود ندارد ادامه داد: والدین میتوانند به مدارس مراجعه و ثبتنام فرزندانشان را پیگیری کنند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه والدین نگران ثبتنام فرزندانشان نباشند ادامه داد: موظف هستیم تا آخرین دانشآموز را در مدارس دولتی ثبت نام کنیم.
فرهادی با بیان اینکه اگر خانوادهای تمایل دارند فرزندشان را در مدرسه غیردولتی ثبتنام کنند این یک انتخاب خواهد بود و اضطرار نیست، اظهار کرد: در هر صورت در مدارس دولتی حوزه جغرافیایی محل اسکان والدین، در خدمت دانش آموزان برای ثبتنام هستیم.