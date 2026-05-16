به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، اصغر خودکار گفت: در پی پایش‌های مستمر محیط بانان و گزارش‌های مردمی، موردی از تصرف غیرقانونی اراضی در محدوده منطقه حفاظت‌شده در روستای تمشه‌لانه شناسایی شد که بلافاصله در دستور کار این اداره قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده و پیگیری‌های قانونی لازم ، عملیات رفع تصرف از این زمین ها انجام و حدود هزار مترمربع از عرصه‌های طبیعی منطقه به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش با تأکید بر اهمیت صیانت از عرصه‌های طبیعی و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هرگونه تصرف، تخریب و دخل و تصرف در زمین های مناطق حفاظت‌شده تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

خودکار از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی و یا تماس با ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع‌رسانی کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.