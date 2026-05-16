به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حمید محبوبی؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، محور‌های مواصلاتی منتهی به شهرستان ارومیه شاهد پنج فقره سانحه رانندگی بود که در نتیجه آن، مجموعاً ۱۵ نفر از مصدوم برجای گذاشت.

وی افزود:این سوانح که در ساعات مختلف روز جمعه به وقوع پیوست، شامل برخورد وسایل نقلیه در محور‌های ارومیه-سلماس و ارومیه-تبریز بود.

محبوبی گفت: نخستین حادثه در ساعت ۱۳:۱۴ در محور ارومیه-سلماس رخ داد که بر اثر برخورد روآ و کوییک، چهار نفر مصدوم شدند. متعاقباً، در ساعت ۱۵:۲۵ همان محور، برخورد یک خودروی سواری پراید با مانع، منجر به مصدومیت یک نفر گردید.

وی افزود:در ادامه، محور ارومیه-تبریز نیز شاهد دو سانحه بود؛ یکی در ساعت ۱۷:۴۵ ناشی از برخورد خودرو‌های کوییک و پرشیا که سه مصدوم برجای گذاشت و دیگری در ساعت ۱۹:۳۰، برخورد خودرو‌های پراید و دنا که پنج مصدوم بر جای گذاشت و آخرین حادثه روز جمعه، واژگونی یک دستگاه خودروی پرشیا در ساعت ۲۲:۴۰ در محور ارومیه-سلماس بود که دو مصدوم در پی داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:نیرو‌های امدادی جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، بلافاصله پس از دریافت گزارش‌ها، با اعزام تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های امداد و نجات گردنه قوشچی و شهید کلانتری شهرستان ارومیه، عملیات امداد و نجات مصدومان را آغاز کرده و اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را به عمل آوردند و مصدومین به مراکز درمانی منتقل شدند.