مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با هشدار نسبت به کاهش شدید ذخایر سد الغدیر ساوه اعلام کرد: از مجموع آب موجود در این سد، در نهایت تنها حدود ۵ میلیون مترمکعب برای تأمین آب شرب شهروندان قابل استفاده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای مرکزی، حسین اسدی با اشاره به وضعیت ذخایر سد الغدیر ساوه اظهار داشت: حجم فعلی آب این سد به حدود ۲۶ میلیون مترمکعب رسیده که تنها معادل ۹.۵ درصد از ظرفیت کلی سد با گنجایش ۲۷۷ میلیون مترمکعب است.

وی افزود: اگرچه حجم ذخیره فعلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته که حدود ۲۵.۳ میلیون مترمکعب بوده، افزایش اندکی را نشان می‌دهد، اما همچنان در مقایسه با ظرفیت اسمی سد، با محدودیت جدی منابع آبی روبه‌رو هستیم.

اسدی ادامه داد: از مجموع ذخیره موجود، تنها حدود ۱۰ میلیون مترمکعب حجم مفید قابل استفاده است که پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ میلیون مترمکعب آن نیز به دلیل تبخیر و مصارف اجتناب‌ناپذیر از دسترس خارج شود و در نهایت تنها ۵ میلیون مترمکعب آب برای تأمین آب شرب شهروندان ساوه باقی بماند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با درخواست از مردم برای تداوم صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: با وجود پیش‌بینی تابستانی گرم، در صورت همکاری شهروندان و همچنین بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید از جمله ورود چاه‌های محدوده استوج و محمودآباد به مدار تأمین، امسال نیز بدون تنش و قطعی آب از فصل گرم عبور خواهیم کرد.

وی در ادامه، مهم‌ترین مطالبه مجموعه آب منطقه‌ای از کمیسیون کشاورزی مجلس را تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه انتقال آب از سد کوچری به ساوه عنوان کرد.

اسدی تصریح کرد: برای اتمام این پروژه حدود ۲.۵ همت اعتبار نیاز است و از اعضای کمیسیون درخواست شده حداقل ۱.۲ همت برای تأمین ورق و تجهیزات مورد نیاز تخصیص یابد.

وی ابراز امیدواری کرد در صورت تأمین این اعتبار، پروژه آبرسانی به ساوه تا پایان سال جاری تکمیل شود و بخش باقی‌مانده اعتبارات نیز از سوی قرارگاه خاتم‌الانبیا پیگیری شود