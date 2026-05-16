به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، لاله نیرومند در آیین شکرانه برداشت محصول زردآلو منصوریه که با حضور مسئولان محلی، باغداران، بهره‌برداران و جمعی از دست‌اندرکاران حوزه کشاورزی در شهر منصوریه بهبهان برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های ویژه کشاورزی در این منطقه اظهار داشت: بهبهان به ویژه شهر منصوریه به دلیل اقلیم و شرایط آب‌وهوایی خاص، دارای باغات متنوع و ارزشمندی است که از گذشته‌های دور تاکنون به صورت خرده‌مالکی اداره می‌شوند.

وی افزود: در این منطقه بیش از ۱۸۰ هکتار باغات مثمر شامل؛ انگور، انجیر، زردآلو، توت و سیب وجود دارد که معیشت حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ بهره‌بردار به صورت مستقیم به این باغات وابسته است.

نیرومند با بیان اینکه زردآلوی منصوریه از جایگاه ویژه‌ای در بازار برخوردار است، تصریح کرد: زردآلوی این منطقه در ارقام مختلف از جمله سلفی و هسته‌ای تولید می‌شود و به دلیل رسیدن زودهنگام، جزو نوبرانه‌های کشور محسوب می‌شود.



مدیر جهاد کشاورزی بهبهان ادامه داد: در حالی که در بسیاری از نقاط کشور هنوز فصل برداشت زردآلو آغاز نشده، محصول زردآلوی منصوریه از اوایل اردیبهشت‌ماه وارد بازار می‌شود و به دلیل کیفیت مطلوب، طعم خاص و بازارپسندی بالا، جایگاه مناسبی در بازار میوه شهرستان، استان و حتی کشور‌های همسایه دارد.



وی با اشاره به ظرفیت صادراتی این محصول بیان کرد: در سال‌های اخیر بخشی از محصول زردآلوی شهرستان به کشور‌های همسایه صادر شده که این موضوع نشان‌دهنده کیفیت بالای تولیدات باغداران منطقه است.

مدیر جهاد کشاورزی بهبهان سطح زیر کشت زردآلو در منطقه منصوریه را حدود ۷۷ هکتار عنوان کرد و گفت: این باغات به طور متوسط زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۰۰ نفر را فراهم کرده‌اند.

لاله نیرومند در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارشناسان فنی جهاد کشاورزی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، خدمات تخصصی و راهکار‌های علمی لازم را برای افزایش کیفیت و کمیت تولیدات باغی به بهره‌برداران ارائه می‌کنند.

وی افزود: برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی در زمینه مدیریت باغات، نحوه نگهداری، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، پیشگیری از خسارات و همچنین آموزش اصول پیوند از جمله برنامه‌هایی است که به صورت مستمر برای باغداران منطقه اجرا می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بهبهان در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه آموزش‌های تخصصی، حمایت از باغداران و تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی، زمینه رونق بیشتر باغات منصوریه و افزایش سهم این منطقه در بازار‌های داخلی و صادراتی فراهم شود.