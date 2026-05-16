زعیم حوزههای علمیه خوزستان گفت: نیروهای مقتدر مسلح کشورمان امروز مایه افتخار ملت ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری در دیدار با فرمانده و جمعی از کارکنان قرارگاه ارتش در منطقه جنوب غرب کشور ضمن تقدیر از مجاهدتهای نیروهای ارتش تاکید کرد: برادران ما در ارتش مرد عمل هستند هرچیزی را که بگویند در عمل به اثبات میمی رساندند.
وی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مایه افتخار ملت ایران هستند، ادامه داد: امروز نیروهای مسلح با اقتدار در برابر متجاوزان آمریکایی -صهیونی ایستادهاند و موجب تحیر جهانیان شدهاند.
امیر شفیعی، ارشد و فرمانده قرارگاه ارتش در منطقه جنوب غرب کشور نیز در این دیدار گفت: همه افتخار ما این است که در راه دفاع از میهن اسلامی آماده جهاد و جانفشانی هستیم.