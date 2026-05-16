مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر استان با همکاری عوامل اورژانس، در دو عملیات امدادی موفق به نجات یک فرد سقوط‌کرده و یک فرد مفقودشده در ارتفاعات شهرستان‌های خدابنده و ماهنشان شدند. ‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ هاشمی با اعلام این خبر افزود: ساعت ۱۵:۳۰ روز گذشته، گزارشی مبنی بر سقوط یک مرد از ارتفاعات کوه آلاقاپو در قیدار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری استان اعلام شد.

‌وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، نیرو‌های هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و با همکاری عوامل اورژانس، پس از طی مسیری صعب‌العبور، فرد مصدوم را جهت ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

‌هاشمی در ادامه به عملیات دوم اشاره کرد و گفت: شامگاه گذشته، در ساعت ۲۲:۲۰ دقیقه، گزارش دیگری مبنی بر مفقود شدن مردی ۶۰ ساله در حوالی معدن متروکه‌ای میان روستای شهرک حلب و میانج شهرستان ماهنشان به هلال‌احمر اعلام شد.

‌وی گفت: نیرو‌های هلال‌احمر استان پس از ۶ ساعت تلاش و با همکاری بومیان منطقه، فرد مفقودشده را یافته و به درمانگاه شهر دندی انتقال دادند. این عملیات در ساعت ۰۴:۰۰ بامداد امروز به پایان رسید.