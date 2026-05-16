پخش زنده
امروز: -
پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی به مناسبت هفته سلامت منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی به مناسبت هفته سلامت منتشر شد.
در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلامت، زیربنای توسعه پایدار و مایه آرامش و پویایی جامعه است و تلاش در مسیر صیانت از جان انسانها، جهادی بزرگ و ماندگار نزد خداوند متعال به شمار میرود. بیتردید ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مردم، تنها با همدلی، مسئولیتپذیری و همکاری همه بخشهای دولتی، خصوصی، مردمی و نهادهای اجتماعی محقق خواهد شد.
هفته سلامت ۱۴۰۵ با شعار «سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار» یادآور این حقیقت است که پیشرفت نظام سلامت، در گرو تکیه بر دانش، نوآوری و اقتدار ملی است. آذربایجانغربی نیز علیرغم ظرفیتهای گسترده خود، نیازمند توجه جدی به توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری در حوزه سلامت برای تحقق توسعه همهجانبه استان است.
در ماههای اخیر و در جریان «جنگ تحمیلی سوم»، دشمن آمریکایی - صهیونیستی با هدف قرار دادن مراکز علمی، درمانی و بهداشتی، تلاش کرد نظام سلامت و امید مردم را خدشهدار کند؛ اما با ایستادگی و مجاهدت مدافعان سلامت، خدمترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یافت.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته سلامت، از تمامی پزشکان، پرستاران، کادر درمان و تلاشگران حوزه سلامت استان که در روزهای سخت خدمت و مقاومت، حماسه آفریدند صمیمانه قدردانی میکنم و از خداوند متعال، سلامتی و توفیق روزافزون این عزیزان را مسئلت دارم.
رضا رحمانی
استاندار آذربایجانغربی