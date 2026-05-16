به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی درگذشت مادر شهیدان علی و حمید صفاری را تسلیت گفت.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَیهِ راجِعون

درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، مرحومه حاجیه خانم ربابه نورائی آشتیانی، مادر گرانقدر شهیدان والامقام علی و حمید صفاری، موجب اندوه و تأثر فراوان شد.

این مادر ایثارگر که با ایمانی راسخ، صبری مثال‌زدنی و روحی سرشار از اخلاص، فرزندانی شجاع و فداکار را در دامان پاک خویش پرورش داد و آنان را در راه پاسداری از اسلام و میهن اسلامی تقدیم کرد، در شمار زنان پرافتخار و مادران شهیدپرور این سرزمین جای دارد و بی‌تردید یاد و نام او در کنار فرزندان شهیدش در حافظه ملت قدرشناس ایران اسلامی ماندگار خواهد بود.

اینجانب درگذشت این بانوی مکرمه را به خانواده معظم شهدا و بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا (س) و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ