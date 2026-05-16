پخش زنده
امروز: -
همزمان با روز بزرگداشت زبان فارسی و با هدف گسترش عدالت فرهنگی، نخستین کتابخانه سیار شهرستان پردیس برای خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار و روستاهای فاقد کتابخانه، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسمی با حضور مسئولان محلی و استقبال پرشور خانوادهها، نخستین واحد کتابخانهای سیار شهرستان پردیس به بهرهبرداری رسید. این طرح که با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در مناطق دور از مرکز اجرایی شده، گامی مهم در جهت توزیع عادلانه امکانات فرهنگی در سطح شهرستان محسوب میشود.
سیده مهین موسوی رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان پردیس در این مراسم گفت: این طرح که با حضور مسئولان و استقبال پرشور خانوادهها کلید خورد، گامی بلند برای تسهیل دسترسی همگانی به دنیای کتاب است.
وی افزود : قرار است این کتابخانه در سطح روستاها و مناطقی که کتابخانه ندارند خدمات دهی کند.