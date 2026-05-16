

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه اجرای طرح هادی در ۷۸۶ روستای بالای ۲۰ خانوار استان آغاز یا به پایان رسیده است، گفت: ۸۵.۸ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار خراسان جنوبی از مزایای طرح هادی بهره‌مند شده‌اند که این رقم حدود ۱۳ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

حاجی‌زاده افزود: در حال حاضر ۹۱۶ روستای بالای ۲۰ خانوار در خراسان جنوبی وجود دارد که بنیاد مسکن در حوزه اجرای طرح هادی، بهسازی معابر، سنگ‌فرش و آسفالت اقدامات گسترده‌ای با مشارکت دهیاران در این روستا‌ها انجام داده است.

وی گفت: شاخص اجرای طرح هادی در کشور حدود ۷۲ درصد است، اما این شاخص در خراسان جنوبی به ۸۵.۸ درصد رسیده است.

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی درخصوص اعتبارات عمرانی سال مالی ۱۴۰۴ نیز افزود: از محل اعتبارات استانی، ۱۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و از محل اعتبارات ملی نیز ۲۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

حاجی زاده گفت: با استفاده از این اعتبارات، اجرای طرح‌های نیمه‌تمام طرح هادی در ۳۷ روستا و همچنین آغاز عملیات اجرایی در یک روستای جدید در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود این طرح‌ها تا پایان سال مالی شهریور ۱۴۰۵ تکمیل شود.



وی افزود: از مجموع روستا‌هایی که امسال در برنامه اجرایی قرار دارند، ۳۱ روستا تاکنون هیچ‌گونه اجرای طرح هادی نداشته‌اند و برای نخستین بار عملیات عمرانی در آنها آغاز شده است.

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: در مجموع اکنون ۳۳۸ روستا در خراسان جنوبی عملیات اجرای طرح هادی آنها با استفاده از اعتبارات ملی، استانی و قیر رایگان در حال پیگیری و تکمیل است.