وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تاکید بر ضرورت احیای پیوند‌های علمی و پژوهشی ایران با نهاد‌های بین‌المللی، مرکز میراث ناملموس تهران را یکی از مهم‌ترین بازو‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدرضا صالحی‌امیری امروز در بازدید از مرکز میراث ناملموس تهران گفت : توسعه رویدادمحوری، گسترش تعاملات علمی جهانی و تقویت همکاری با کمیسیون ملی یونسکو، مسیر تثبیت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی این مرکز را هموار خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با حضور در مرکز میراث ناملموس تهران، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و در جریان گزارش عملکرد ارائه‌شده از سوی آتوسا مومنی، رئیس مرکز، در سه محور «آموزش»، «پژوهش» و «شبکه‌سازی» قرار گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی در این بازدید، با تبیین جایگاه راهبردی مرکز میراث ناملموس تهران در منظومه دیپلماسی فرهنگی کشور، بر ضرورت ارتقای نقش‌آفرینی این مرکز در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد و گفت: مرکز میراث ناملموس تهران، یکی از مهم‌ترین بازوهای قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی محسوب می‌شود.

صالحی‌امیری، «رویدادمحوری» را از عوامل کلیدی تثبیت جایگاه بین‌المللی این مرکز دانست و افزود: برگزاری رویدادهای تخصصی، نشست‌های علمی، همایش‌های بین‌المللی و برنامه‌های مشترک فرهنگی، می‌تواند مرکز میراث ناملموس تهران را به مرجع تعاملات علمی و تمدنی در حوزه میراث فرهنگی ناملموس تبدیل کند.

وی با اشاره به ماهیت بین‌المللی این مرکز، بر ضرورت توسعه ارتباطات علمی با پژوهشگران، باستان‌شناسان، مرمت‌گران و نهادهای تخصصی جهان تاکید کرد و گفت : امروز، میراث‌فرهنگی در جهان معاصر، بدون گفت‌وگو، تبادل تجربه و شبکه‌سازی علمی، امکان بقا و شکوفایی نخواهد داشت.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه «هویت دانش در سیالیت شکل می‌گیرد»، گفت : تاریخ و تمدن ایران از پاسارگاد تا شوش، از الموت تا ماسوله و از جیرفت تا سراسر این سرزمین، همواره بر پایه تعاملات دانشی، تبادل تجربه و پیوندهای تمدنی شکل گرفته و تداوم یافته است. از همین‌رو، حوزه میراث‌فرهنگی کشور نیازمند گسترش همکاری‌های پژوهشی، کاوش‌های مشترک و تبادل اطلاعات علمی با مراکز و نهادهای معتبر بین‌المللی است.

صالحی‌امیری همچنین با انتقاد از گسست ایجادشده در ارتباطات علمی و پژوهشی کشور در برخی حوزه‌های باستان‌شناسی و مرمت، افزود : بازسازی این مسیر، نیازمند رویکردی اقناعی، تعاملی و مبتنی بر گفت‌وگو است، نه مواجهه تقابلی. باید زمینه بازگشت ایران به شبکه تعاملات علمی و تخصصی جهانی را با عقلانیت، اعتمادسازی و دیپلماسی فعال فرهنگی فراهم کنیم.

وی بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک با کمیسیون ملی یونسکو تاکید کرد و از برگزاری نشست مشترک با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو به‌منظور تعریف حوزه‌های همکاری مشترک با مرکز میراث ناملموس تهران خبر داد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین بر پیگیری مسائل مالی و بودجه‌ای مرکز تاکید کرد و گفت :تقویت زیرساخت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی این مجموعه، نیازمند حمایت‌های هدفمند و تأمین منابع پایدار است تا مرکز بتواند متناسب با مأموریت‌های ملی و بین‌المللی خود ایفای نقش کند.

آتوسا مومنی، رئیس مرکز میراث ناملموس تهران، نیز در این بازدید ، گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و ظرفیت‌های مرکز در حوزه آموزش تخصصی، توسعه همکاری‌های علمی و شبکه‌سازی فرهنگی ارائه کرد.