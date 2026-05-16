برنامه نمایش اثر سینمایی «بچههای آسمان» در قالب نسخهای اندونزیایی، امروز در سینماهای اندونزی شروع به کار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اکران خصوصی اثر اندونزیایی «بچههای آسمان» که بازآفرینی وفادارانهای از اثر ماندگار مجید مجیدی است، از ساعت ۱۷:۴۵ امروز با حضور عوامل این اثر سینمایی در شهر جاکارتای جنوبی برگزار خواهد شد.
همزمان با این رویداد، جدول پخش فیلم اقتباسی هانونگ برامانتیو با عنوان «Children of Heaven» در سطح سینماهای کشور ۲۸۰ میلیون نفری اندونزی شروع به کار خواهد کرد.
این فیلم که توسط کمپانی بزرگ فیلم اندونزیایی اِمدی پیکچرز (MD Pictures) تولید شده و «جرد علی» و «حمیرا جاهرا» در آن نقشهای علی و زهرا را بازی میکنند در همان فضای احساسی و انسانی کارهای مجیدی روایتگر دنیای کودکان و امیدهای نهفته در دل سختیها است.
جدای از اقباسهای ضمنی و صریح برخی سینماگران جهان از فیلم سینمایی «بچههای آسمان» (محصول ۱۳۷۵)، فیلنامه اثر نیز بهدلیل بافت و فرم روایی خود جایگاه ویژهای در متون کتاب درسی دانشآموزان داشته است.
افزون بر کتب مقاطع راهنمایی و متوسطه در کشورمان، داستان ساده و در عین حال جذاب مجیدی بهعنوان یکی از متون درسی کتاب آموزش زبان انگلیسی دوره دبیرستان در ژاپن انتخاب و استفاده شده است.
«بچههای آسمان» نخستین فیلم ایرانی است که به جمع نامزدهای اسکار راه یافت. فیلم در سال ۱۹۹۸ به عنوان نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی سال برگزیده شد و با وجود اینکه نتوانست به این جایزه دست یابد، اما نام سینمای ایران را سرزبانها انداخت و راه را برای فیلمهای ایرانی در اسکار باز کرد.
راجر ایبرت، منتقد سرشناس آمریکایی در نقد کار به ستایش فیلم پرداخت و دیگر چهرههای نامدار سینمایی از همان سال تا به امروز «بچههای آسمان» را بهدلیل جذابیت و مضمون با فیلم «دزد دوچرخه» فدریکو فلینی مقایسه کردهاند.