۱۵ کسب و کار آسیب دیده از جنگ در شهرضا، به بانک‌های عامل معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تسهیل گر بنیاد علوی مستقر در شهرستان شهرضا در بازدید از مناطق آسیب دیده گفت: در حال حاضر ۳۵ طرح کسب و کار آسیب از جنگ در شهرستان شهرضا شناسایی شده است که از این میزان ۲۰ طرح تایید و ۱۵ طرح با بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار به بانک‌های عامل معرفی شدند.

سید مسعود موسوی با اشاره به اقدامات بنیاد علوی در شهرستان شهرضا در حوزه تولید و اشتغال گفت: در یک سال گذشته ۲۵۰ طرح در این شهرستان بررسی و تاکنون ۱۹۰ طرح با بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار و ۱۵۰ نفر اشتغالزایی در حوزه کسب و کار‌های خرد، صنایع دستی، کشاورزی و صنعت به بانک‌های عامل معرفی شدند.