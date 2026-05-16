مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان از انجام عملیات حذف رمز یک هزار و ۶۹ کارت سوخت از آغاز جنگ تحمیلی سوم تا کنون، در این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان گفت: با درخواست مالکان خودروها از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا کنون عملیات حذف رمز ۱ هزار و ۶۹ کارت هوشمند سوخت در این منطقه انجام شد.
محمد بنی سعید افزود: حذف رمز کارتهای هوشمند سوخت مالکان خودروها در نواحی این منطقه انجام میشود.
او ادامه داد: مالکین خودروها با در دست داشتن مدارک شناسایی خودرو، کارت هوشمند سوخت و کارت ملی، میتوانند برای رمزگشایی و حذف رمز کارتهای سوخت خود به نواحی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان مراجعه نمایند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان با اشاره به اجرای حقوق شهروندی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان گفت: مالکان خودروها به منظور درخواست کارت المثنی و کارت سوخت خودروهای نو پلاک خود میتوانند به سامانه صدور کارت هوشمند سوخت به آدرس Fcs.niopdc.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.