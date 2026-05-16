به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی گفت: ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی روستا و قرار گرفتن روستای حسنلو در فهرست یونسکو اختصاص یافته و پیمانکار طرح نیز مشخص شده است.

مرتضی صفری افزود: از میان هشت روستای نامزد ثبت جهانی، پارسال روستای حسنلو انتخاب شده بود و امسال نیز اقدامات لازم برای ورود مجدد این روستا به فهرست جهانی در حال انجام است.

وی اضافه کرد: برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری این روستا، جداره‌سازی و بهسازی نمای ساختمان‌ها با الهام از معماری بومی منطقه، نصب تابلو‌های دو زبانه و مرمت و ساماندهی تپه تاریخی حسنلو، رنگ‌آمیزی و زیباسازی محیط روستا و افتتاح موزه تنوع زیستی با نمایش پرندگان دشت سلدوز انجام شده است.

به گفته صفری، در یک ماه آینده هم ورودی و محوطه اطراف روستا ساماندهی و زیباسازی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: موافقت اصولی برای اعطای تسهیلات به احداث کنندگان واحد‌های بوم گردی در این روستا انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی تأکید کرد: حسنلو با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری، شانس بالایی برای ثبت جهانی دارد و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری استان داشته باشد.