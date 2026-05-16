به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، صبح امروز شنبه (۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب با شور و شوقی تازه آغاز شد؛ رویدادی که بار دیگر عطر کتاب را در فضای کشور پراکنده و شور کتاب‌خوانی را در دل دوستداران فرهنگ و دانایی زنده کرد.

تنها دقایقی پس از شروع نمایشگاه، نخستین خرید این دوره به ثبت رسید؛ «نگار» با خرید دو کتاب در موضوع داستان‌های اسپانیایی نام خود را به عنوان اولین خریدار هفتمین نمایشگاه مجازی ثبت کرد. این خرید از شهر آمل به ثبت رسید و استان مازندران را به عنوان نخستین مقصد مرسوله پستی این رویداد معرفی کرد.

نمایشگاه مجازی کتاب تهران فرصتی فراهم کرده است تا دوستداران کتاب بدون محدودیت‌های جغرافیایی و تنها با چند کلیک ساده به مجموعه‌ای گسترده از کتاب‌ها در موضوعات گوناگون دسترسی پیدا کنند و آثار مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنند.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.