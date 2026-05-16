حمایتهای فنی فائو از بخش کشاورزی ایران تقویت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار نماینده فائو در ایران با سرپرست دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی این وزارتخانه، بر اهمیت ادامه حمایتهای فنی سازمان جهانی از بخش کشاورزی ایران تاکید شد. در این دیدار، درخواست شد تا همکاریها در حوزههای توسعهای، از جمله طرحهای فنی مشترک (TCP) و همچنین طرحهای اضطراری فائو که در شرایط بحرانی به کشورها ارائه میشود، با ایران تقویت شود.
حسن مومنی، ضمن قدردانی از فعالیتهای فائو در شرایط جنگی و اشاره به نقش این سازمان در تجهیز آزمایشگاهی وزارت جهاد کشاورزی و سایر زمینههای ظرفیتسازی، بر لزوم نگاه توسعهای به ظرفیتهای انسانی فائو تاکید کرد.
وی افزود: با کمک سازمان فائو میتوان هاب تخصصی منطقهای ایجاد کرد و با انتقال دانش در زمینه کشاورزی به کشورهای همسایه که به تخصص ایران نیاز دارند، کمک کرد.
سرپرست دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به توانمندی موسسات تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی از جمله موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی و موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی اشاره کرد و گفت: این موسسات دارای سابقه تاریخی و سطح علمی بسیار بالا هستند و بسیار علاقهمندند با سازمان فائو همکاریهای مشترک داشته باشند.
مومنی در ادامه به تهیه پروپوزال برنامه همکاریهای جنوب-جنوب با کشور چین و سازمان فائو اشاره کرد و افزود: ما توانستیم پروپوزال مذکور را تهیه و به سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) برای بررسی ارسال کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که فائو با وجود محدودیتها، تمام تلاش خود را برای جذب اهداکنندگان کمکهای مالی برای بخش کشاورزی ایران به کار گیرد.
در مقابل، نماینده فائو در ایران با اشاره به شرایط جنگی، تاکید کرد که این سازمان همکاریهای خود را در دو ماه اخیر با وزارت جهاد کشاورزی به خوبی ادامه داده و خللی در روند همکاریهای مشترک و ارائه خدمات به بخش کشاورزی ایران ایجاد نشده است.
فرخ طایراو، ضمن تاکید بر لزوم تقویت همکاریها در بخش کشاورزی، گفت: ظرفیتهای سازمان فائو برای پیشبرد این همکاری مشترک برای گروههای هدف و کشاورزان در سراسر ایران مهم است.
وی جذب تأمینکنندگان مالی برای توسعه طرحهای فائو را با توجه به شرایط تحریمها ضروری دانست و افزود: از طریق توسعه طرحهای سازمان فائو میتوان در حوزههای اقتصادی و تجارت نیز بخشهای کشاورزی ایران را توسعه داد، زیرا تحریمها شامل محصولات کشاورزی نمیشوند.
نماینده فائو در ایران همچنین اعلام کرد که با مسئولان ارشد سازمان فائو صحبت خواهد کرد تا با توجه به شرایط کشور، سهمیه تخصیصی ایران در طرح ها افزایش یابد.
وی در پایان، نقش دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی در برقراری ارتباط با مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فائو را حائز اهمیت خواند.