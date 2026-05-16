به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم پذیرش بدون آزمون دکتری تخصصی (استعداد‌های درخشان) دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ که ثبت‌نام خود را در سامانه جامع آموزشی دانشگاه تهران تکمیل نموده‌اند، می‌رساند برای آگاهی از نتیجه بررسی اولیه پرونده الکترونیکی خود، لازم است با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت‌نام در سامانه ایجاد کرده‌اند، به سامانه مذکور مراجعه نموده و از وضعیت بررسی مدارک ارسالی خود، به شرح زیر، مطلع شوند:

۱ - داوطلبانی که وضعیت بررسی اولیه مدارک آنان در سامانه جامع آموزشی دانشگاه با عنوان «مشروط» اعلام شده است، برای مصاحبه دعوت شده‌اند. این دسته از داوطلبان موظف می‌باشند در مهلت مقرر نسبت به تکمیل و اصلاح مدارکی که مورد تأیید قرار نگرفته و دلایل آن در بخش توضیحات سامانه درج شده است، حداکثر تا زمان برگزاری مصاحبه اقدام نمایند.

۲ - داوطلبانی که وضعیت بررسی اولیه آنان در سامانه جامع آموزشی دانشگاه با عنوان «عدم تأیید» اعلام شده است، بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در شیوه‌نامه پذیرش، واجد شرایط اولیه پذیرش شناخته نشده‌اند و امکان ادامه فرایند پذیرش برای ایشان میسر نخواهد بود. دلایل مربوط در بخش توضیحات سامانه درج شده و برای داوطلب قابل مشاهده است.

۳ - متقاضیان واجد شرایطی که برای مصاحبه دعوت شده‌اند، لازم است از تاریخ ۱۱/‏۰۳/‏۱۴۰۵‬ لغایت ۱۲/‏۰۳/‏۱۴۰۵ به سامانه بهستان مراجعه نموده و نسبت به تکمیل مدارک، رفع نواقص و در صورت نیاز بارگذاری مستندات جدید اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل مدارک و عدم رفع نواقص در مهلت مقرر، امکان شرکت در جلسه مصاحبه برای ایشان فراهم نخواهد بود.

تبصره: صرفاً مدارک و مستنداتی مورد بررسی و امتیازدهی قرار می‌گیرند که در سامانه مربوط بارگذاری شده باشند، لذا ضروری است داوطلبان آخرین مدارک و مستندات امتیازآور خود را در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری نمایند.

۴ - کلیه دعوت‌شدگان به مصاحبه تخصصی که در سامانه دانشگاه ثبت‌نام کرده‌اند، لازم است جهت اطلاع از زمان دقیق، محل برگزاری مصاحبه تخصصی و مدارک مورد نیاز، به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشکده مربوط مراجعه نموده یا با اداره آموزش همان دانشکده تماس حاصل نمایند. بازه زمانی برگزاری مصاحبه‌های تخصصی از تاریخ ۱۷/‏۰۳/‏۱۴۰۵‬ لغایت ۲۰/‏۰۳/‏۱۴۰۵ خواهد بود و برنامه زمان‌بندی مربوط بر اساس جدول اعلامی در وبگاه دانشکده‌های ذیربط منتشر می‌شود.

۵ - در صورت فراموشی شناسه کاربری یا رمز عبور، داوطلبان می‌توانند از طریق درگاه بازیابی کلمه عبور در صفحه اصلی سامانه بهستان اقدام نموده یا از طریق نشانی sd.ut.ac.ir موضوع را پیگیری نمایند.

تذکر مهم: با توجه به احتمال تغییر در زمان‌بندی‌ها و سایر موارد اجرایی، ضروری است داوطلبان برای آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعات، به‌طور مستمر به پایگاه‌های الکترونیکی دانشگاه تهران و معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.