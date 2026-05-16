کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: فعالیت سامانه بارشی در استان ادامه مییابد و بر همین اساس هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ قدیمی گفت : انتظار میرود امروز به تدریج با افزایش پوشش ابرها در آسمان مناطق استان، بارش باران آغاز شود که با وقوع رعد و برق و بارش تگرگ همراه خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین شدت وزش باد نیز افزایش یافته و به حد نسبتا شدید خواهد رسید.
قدیمی گفت: با توجه به ماهیت بارش ها، احتمال آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانهها و سیلابی شدن مسیلها وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان از مردم خواست: تا حد امکان در کنار رودخانهها و مسیلها تردد و توقف نکنند و به دلیل وقوع رعد و برق در ارتفاعات حضور نداشته باشند.
وی گفت: از فردا تا روز سه شنبه فعالیت این سامانه ضعیفتر و به طور پراکنده ادامه مییابد و به لحاظ دمایی نیز دمای استان کاهش محسوس خواهد یافت بطوریکه پیش بینی می شود در ارتفاعات و نقاط سردسیر استان دما به نزدیک صفر درجه برسد.