به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ قدیمی گفت : انتظار می‌رود امروز به تدریج با افزایش پوشش ابر‌ها در آسمان مناطق استان، بارش باران آغاز شود که با وقوع رعد و برق و بارش تگرگ همراه خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین شدت وزش باد نیز افزایش یافته و به حد نسبتا شدید خواهد رسید.

قدیمی گفت: با توجه به ماهیت بارش ها، احتمال آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان از مردم خواست: تا حد امکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها تردد و توقف نکنند و به دلیل وقوع رعد و برق در ارتفاعات حضور نداشته باشند.

وی گفت: از فردا تا روز سه شنبه فعالیت این سامانه ضعیفتر و به طور پراکنده ادامه می‌یابد و به لحاظ دمایی نیز دمای استان کاهش محسوس خواهد یافت بطوریکه پیش بینی می شود در ارتفاعات و نقاط سردسیر استان دما به نزدیک صفر درجه برسد.