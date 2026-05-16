بسیجیان ستاد پیامبر اعظم (ص) شهرستان قدس در یک عملیات پایش و بازرسی، موفق به شناسایی و توقیف یک محموله ۵ تنی نهادههای دامی شدند که تحت پوشش باربری در حال قاچاق بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاع رسانی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان قدس اعلام کرد: بسیجیان کادر ستاد پیامبر اعظم (ص) شهرک دانش شهرستان قدس در تورهای ایست و بازرسی موفق به کشف و توقیف خودروی باری حامل ۵ تن نهادههای دامی قاچاق شدند.
این خودرو در پوشش باربری اقدام به قاچاق نهادههای دامی کرده بود که، توقیف و تحویل مراجع قضایی گردید.