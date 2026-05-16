کارشناس هواشناسی استان همدان با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت یک سامانه ناپایدار جوی در استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ روح الله زاهدی گفت: بر اساس این اطلاعیه، از امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت تا دوشنبه، طی ساعاتی بارشهای پراکنده باران در برخی مناطق نیمه غربی و دامنه ارتفاعات پیشبینی میشود که بهصورت محدود با رگبار موقتی و احتمال رعدوبرق همراه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان افزود: همچنین اوایل روز شنبه وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در برخی نقاط مستعد، گردوخاک دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: پس از عبور سامانه، از صبح یکشنبه و دوشنبه کاهش نسبی دما رخ خواهد داد؛ بهطوری که در برخی مناطق، دمای سطح خاک به حدود صفر درجه سانتیگراد میرسد.
کارشناس هواشناسی استان همدان مناطق تحت تأثیر این سامانه را شهرهای همدان، اسدآباد، بهار، تویسرکان، درگزین (کرفس)، رزن، فامنین، قهاوند، کبودرآهنگ، ملایر و نهاوند عنوان کرد.
زاهدی افزود: مخاطرات احتمالی این سامانه احتمال سقوط اشیاء از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی، داربستها و گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید افقی و اختلال در تردد بهویژه در محورهای کوهپایهای و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی، سقط شکوفهها و آسیب به محصولات سطح خاک، احتمال وقوع صاعقه است.
کارشناس هواشناسی استان همدان بر احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوها، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، رعایت نکات ایمنی در فعالیتهای عمرانی و سفرهای برونشهری، رانندگی با سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی، پرهیز از محلولپاشی و سمپاشی باغات و احتیاط در طبیعتگردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداریها تاکید کرده است.