به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور، طرح راه‌اندازی خانه‌های شاهنامه را در سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته است که به همین منظور در مرحله نخست، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی به عنوان ۲ استان منتخب در اولویت برخورداری از این طرح قرار گرفتند.

فرجی افزود: با تامین تجهیزات مورد نیاز، مراحل تکمیل یادمان داراب افسر بختیاری پدر شعر بختیاری در آینده‌ای نزدیک به پایان رسیده و با بهره‌برداری از آن، فضایی جدید برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری در استان به ویژه در منطقه چغاخور شهرستان بروجن فراهم می‌شود.