رئیس شورای شهر تهران گفت:طرح رایگان شدن دائمی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت نیاز به کار کارشناسی دارد؛ فعلا این طرح در صحن شورا بررسی نشده و در حد یک نظر و بویژه در زمان جنگ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران در مراسم نصب تندیس شهید چمران که صبح امروز با هدف پاسداشت قهرمانان همیشه زنده با حضور داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و هادی حق بین شهردار منطقه یک تهران برگزار شد، گفت:از تلاش‌های شهرداری در این جنگ و همچنین در جنگ ۱۲ روزه واقعاً باید قدردانی کرد، زیرا عملکرد آن‌ها به گونه‌ای بود که تهران به الگویی برای سایر شهرها تبدیل شد.

وی با اشاره به شرایط کشور افزود: ما هنوز در زمان جنگ قرار داریم و در چنین شرایطی جالب است که شاهد رونمایی از یک تندیس هستیم؛ تندیسی که به یکی از شخصیت‌های برجسته و تاثیرگذار تاریخ معاصر کشور اختصاص دارد.

چمران ادامه داد: شهید مصطفی چمران یک ماه پیش از شهادتش در منطقه دهلاویه، بر اثر اصابت ترکش خمپاره از فاصله نزدیک به شهادت رسید و به گفته امام راحل به همرزمان شهید خود پیوست.

رئیس شورای شهر تهران درباره طراحی این تندیس نیز توضیح داد: تندیسی که در این محل نصب شده، بر اساس تصویری طراحی شده که در منطقه‌ای از اهواز و در کنار یادمان شهید نواب صفوی گرفته شده بود؛ تصویری از شهید چمران در جبهه‌ها که با لباس نظامی و در حالی که اسلحه به دست دارد، ایستاده است.

وی با اشاره به جایگاه شهید چمران در میان نیروهای مقاومت گفت: بسیاری از شخصیت‌های برجسته جبهه مقاومت از جمله شهید سیدحسن نصرالله از شهید چمران حکم و آموزش گرفته بودند و حتی حکم فرماندهی روستای خود را از او دریافت کرده بودند. امروز می‌بینیم که حزب‌الله شجاع چگونه در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی می کند که ما وظیفه داریم با تمام توان از این عزیزان حمایت کنیم.

چمران همچنین با پرداختن به ویژگی‌های علمی و شخصیتی شهید چمران افزود: شهید چمران در علم فیزیک بسیار قوی و توانمند بود و بهترین طراحی‌ها و اجراها را انجام می‌داد، اما متأسفانه درباره جنبه‌های علمی و دانشی او کمتر سخن گفته شده است.