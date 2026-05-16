چمران:
طرح رایگان شدن دائمی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت در دست بررسی است
رئیس شورای شهر تهران گفت:طرح رایگان شدن دائمی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت نیاز به کار کارشناسی دارد؛ فعلا این طرح در صحن شورا بررسی نشده و در حد یک نظر و بویژه در زمان جنگ است.
مهدی چمران در مراسم نصب تندیس شهید چمران که صبح امروز با هدف پاسداشت قهرمانان همیشه زنده با حضور داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و هادی حق بین شهردار منطقه یک تهران برگزار شد، گفت:از تلاشهای شهرداری در این جنگ و همچنین در جنگ ۱۲ روزه واقعاً باید قدردانی کرد، زیرا عملکرد آنها به گونهای بود که تهران به الگویی برای سایر شهرها تبدیل شد.
وی با اشاره به شرایط کشور افزود: ما هنوز در زمان جنگ قرار داریم و در چنین شرایطی جالب است که شاهد رونمایی از یک تندیس هستیم؛ تندیسی که به یکی از شخصیتهای برجسته و تاثیرگذار تاریخ معاصر کشور اختصاص دارد.
چمران ادامه داد: شهید مصطفی چمران یک ماه پیش از شهادتش در منطقه دهلاویه، بر اثر اصابت ترکش خمپاره از فاصله نزدیک به شهادت رسید و به گفته امام راحل به همرزمان شهید خود پیوست.
رئیس شورای شهر تهران درباره طراحی این تندیس نیز توضیح داد: تندیسی که در این محل نصب شده، بر اساس تصویری طراحی شده که در منطقهای از اهواز و در کنار یادمان شهید نواب صفوی گرفته شده بود؛ تصویری از شهید چمران در جبههها که با لباس نظامی و در حالی که اسلحه به دست دارد، ایستاده است.
وی با اشاره به جایگاه شهید چمران در میان نیروهای مقاومت گفت: بسیاری از شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت از جمله شهید سیدحسن نصرالله از شهید چمران حکم و آموزش گرفته بودند و حتی حکم فرماندهی روستای خود را از او دریافت کرده بودند. امروز میبینیم که حزبالله شجاع چگونه در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی می کند که ما وظیفه داریم با تمام توان از این عزیزان حمایت کنیم.
چمران همچنین با پرداختن به ویژگیهای علمی و شخصیتی شهید چمران افزود: شهید چمران در علم فیزیک بسیار قوی و توانمند بود و بهترین طراحیها و اجراها را انجام میداد، اما متأسفانه درباره جنبههای علمی و دانشی او کمتر سخن گفته شده است.
«مهدی چمران» در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در باره طرح رایگان شدن دائمی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت گفت: این کار نیاز به کار کارشناسی دارد؛ فعلا این طرح در صحن شورا بررسی نشده و در حد یک نظر و بویژه در زمان جنگ است.
وی ادامه داد: برای اینکه آرامش به مرم تزریق شود؛ در زمان جنگ تصمیم گرفته شد مترو و اتوبوسهای تندرو برای شهروندان رایگان شود اما اکنون برخی دوستان نظر دارند باید این طرح به صورت دائمی در شهر تهران اجرایی و عملیاتی شود.
رئیس شورای شهر تهران گفت: تصمیم برای کلان شهر تهران نیاز به نشستهای مختلف تخصصی است و با توجه به اینکه برخی دوستان در آستانه انتخابات شورا هستیم، دوست داشتند خبر تبلیغاتی به مردم دهند به همین دلیل این موضوع را مطرح کردند که البته انتخاب شورا هم مشخص نیست چه زمانی برگزار شود.
چمران اضاف کرد: به عنوان رئیس شورا اسلامی شهر تهران این طرح را نه رد می کنم و نه تایید و با توجه به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی باید به صورت جدی برنامهریزی انجام شود، طرح چنین موضوعاتی نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد.