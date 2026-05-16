مدیرکل آموزش فنیوحرفهای خوزستان از برگزاری مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران همزمان با سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهرام ملاییهزاروندی مدیرکل آموزش فنیوحرفهای خوزستان گفت: در این مرحله ۱۳۱ شرکتکننده خوزستانی در ۳۰ حوزه آزمونی با یکدیگر رقابت کردند.
او افزود: این دوره از مسابقات ویژه گروه دانشآموزی متوسطه اول آموزش و پرورش است و شرکتکنندگان در پنج رشته تخصصی به رقابت پرداختند.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای خوزستان ادامه داد: شرکتکنندگان در رشتههای تعمیر موبایل، طراحی صفحات وب، راهکارهای نرمافزاری برای کسبوکار، طراحی گرافیک و نقشهکشی معماری به کمک اتوکد حضور یافتند و مهارتهای خود را در این حوزهها محک زدند.
ملاییهزاروندی با اشاره به مرحله بعدی این رقابتها گفت: نفرات برتر این دوره پس از انتخاب، به مرحله کشوری مسابقات که در استان گلستان برگزار میشود، اعزام خواهند شد.
او افزود: مسابقات ملی مهارت نوجوانان با هدف شناسایی استعدادهای برتر، تقویت روحیه رقابت سالم و هدایت دانشآموزان به مسیرهای مهارتی برگزار میشود و مرحله استانی آن در خوزستان نیز با مشارکت گسترده علاقهمندان به پایان رسید.