به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهرام ملایی‌هزاروندی مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان گفت: در این مرحله ۱۳۱ شرکت‌کننده خوزستانی در ۳۰ حوزه آزمونی با یکدیگر رقابت کردند.

او افزود: این دوره از مسابقات ویژه گروه دانش‌آموزی متوسطه اول آموزش و پرورش است و شرکت‌کنندگان در پنج رشته تخصصی به رقابت پرداختند.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان ادامه داد: شرکت‌کنندگان در رشته‌های تعمیر موبایل، طراحی صفحات وب، راهکار‌های نرم‌افزاری برای کسب‌وکار، طراحی گرافیک و نقشه‌کشی معماری به کمک اتوکد حضور یافتند و مهارت‌های خود را در این حوزه‌ها محک زدند.

ملایی‌هزاروندی با اشاره به مرحله بعدی این رقابت‌ها گفت: نفرات برتر این دوره پس از انتخاب، به مرحله کشوری مسابقات که در استان گلستان برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

او افزود: مسابقات ملی مهارت نوجوانان با هدف شناسایی استعداد‌های برتر، تقویت روحیه رقابت سالم و هدایت دانش‌آموزان به مسیر‌های مهارتی برگزار می‌شود و مرحله استانی آن در خوزستان نیز با مشارکت گسترده علاقه‌مندان به پایان رسید.