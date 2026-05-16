سجاد کارگر، علیرضا تاتی و فاطمه توسلی ملی‌پوشان یزدی ترامپولین ایران هستند که در اردوی ترکیه برای گرفتن سهمیه بازی‌های آسیایی به سرمی برند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ملی‌پوشان ترامپولین کشورمان از بیست‌وپنجم اردیبهشت‌ماه، اردوی برون‌مرزی خود را در ترکیه آغاز کردند تا با آمادگی بیشتر در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی هنگ‌کنگ شرکت کنند؛ رقابت‌هایی که سهمیه بازی‌های آسیایی نیز در آن توزیع خواهد شد.در بخش مردان، آریا مام‌عبدالله، آریا اخوان، عماد بالانژاد، علیرضا تاتی، سجاد کارگر و پادرا باژرنگ در این اردو حضور دارند و در بخش زنان نیز ثنا علی‌نجیمی، بهاره مصلحی، شقایق چراغی، یلدا حسن‌شوکتی و فاطمه توسلی ترکیب تیم ملی را تشکیل می‌دهند.

بر اساس برنامه اعلام شده، پنج ورزشکار از تیم مردان و چهار ورزشکار از تیم زنان در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت خواهند کرد.

ملی‌پوشان کشورمان تا سی‌ام اردیبهشت‌ماه در ترکیه اردو خواهند داشت و سپس راهی هنگ‌کنگ می‌شوند. طبق برنامه، تیم ایران سی‌ویکم اردیبهشت وارد محل برگزاری مسابقات خواهد شد و رقابت‌ها از دوم خردادماه آغاز می‌شود.