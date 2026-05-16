مظاهر بابایی مدیر اجرایی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب گفت: امسال نحوه اختصاص یارانه تفاوت یافته است و یارانه به عموم مردم تعلق میگیرد.
به گزارش خبرگزاری،صدا وسیما، مظاهر بابایی مدیر اجرایی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، گفت: امسال نحوه اختصاص یارانه تفاوت یافته است؛ در دورههای گذشته یارانه شامل گروه خاصی همچون هیئت علمی، دانشجو و طلاب بود، اما این دوره نگاه دولت بر مبنای عدالت اجتماعی بود، به همین منظور یارانه برای عموم مردم تعلق میگیرد.
وی افزود: هر فرد برای بهرهمندی از یارانه کتاب تا سقف دو میلیون تومان، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میپردازد و و مابقی مبلغ خرید یعنی ۵۰۰ هزار تومان از سوی ناشر و وزارت ارشاد پرداخت میشود.
بابایی همچنین به خدمات پشتیبانی و پاسخگویی اشاره کرد و گفت: مرکز تماس از روزهای قبل از ثبتنام فعال است و از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب آماده پاسخگویی به مخاطبان است. سامانه ثبتنام و دسترسی به کتابها نیز به صورت ۲۴ ساعته فعال است تا کاربران بدون محدودیت زمانی از ظرفیت نمایشگاه استفاده کنند.»
وی خاطرنشان کرد که هدف اصلی این دوره، استفاده از همه ظرفیتهای جامعه برای ترویج کتابخوانی و ارتقای تجربه کاربران است.