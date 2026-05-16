به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از دستگیری یک سارق حرفه‌ای و کشف ۶ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی اکبرنژاد گفت: در پی تشدید اقدامات کنترلی و گشت‌های هدفمند مأموران پلیس آگاهی در سطح حوزه استحفاظی، یک سارق موتورسیکلت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

وی افزود: متهم در تحقیقات تخصصی پلیس به ۶ فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان اعتراف کرد و با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه با اشاره به کشف موتورسیکلت‌های سرقتی گفت: اموال مکشوفه پس از شناسایی مالکان، به آنان تحویل داده شد.

سرهنگ اکبرنژاد در پایان تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با سارقان و مخلان نظم و امنیت برخورد می‌کند و از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و افزایش ضریب حفاظتی وسایل نقلیه، در پیشگیری از سرقت مشارکت کرده و هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.