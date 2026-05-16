رقابتهای تنیس ردههای سنی ایران، جام خلیج فارس از امروز با حضور ۵۳۸ تنیس باز در ۱۹ استان کشور آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تنیس ردههای سنی کشور به صورت استانی از امروز تحت عنوان جام خلیج فارس آغاز و ۵۳۸ تنیسور در دو بخش پسران و دختران در ردههای سنی کمتر از ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ به مصاف هم میروند.
این رقابتها در استانهای اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان، مازندران، یزد، گیلان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و زنجان آغاز و اول خرداد ماه به پایان خواهد رسید.