به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تنیس رده‌های سنی کشور به صورت استانی از امروز تحت عنوان جام خلیج فارس آغاز و ۵۳۸ تنیسور در دو بخش پسران و دختران در رده‌های سنی کمتر از ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ به مصاف هم می‌روند.

این رقابت‌ها در استان‌های اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان، مازندران، یزد، گیلان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و زنجان آغاز و اول خرداد ماه به پایان خواهد رسید.