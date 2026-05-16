به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی حکیم خیام نیشابوری گفت: نیشابور با داشتن شخصیت‌های تمدن ساز و وارسته همچون " حکیم عمر خیام نیشابوری " توانسته‌است تصویری روشن برای نسل هاه حاضر و آینده ایجاد کند و این ابرشهر گوهر‌های دردانه‌ای را در دامن خویش پرورش داده که موجب معرفی ایران اسلامی به جهان در طول قرون و اعصار شده‌اند.

مهدی دونده افزود: روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ بعد از ظهر نمایشگاه گروهی نقاشی «بوم‌های کوچک، رویا‌های بزرگ» در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برپا و همایش از فردوسی تا خیام ساعت ۱۷:۳۰ بعد ازظهر در سالن دبیرستان ماندگار خیام نیشابور به همت اداره آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

وی گفت: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۷:۳۰ صبح زنگ خیام با عنوان «آفتاب صبح نیشابور» در دبیرستان ماندگار خیام نواخته خواهد شد و ساعت ۸:۳۰ صبح پنجمین جشنواره و نهمین همایش روز ملی حکیم عمر خیام نیشابوری با حضور اندیشمندان و خیام شناسان در سالن جلسات سازمان مرکزی دانشگاه نیشابور برگزار می‌ شود.

رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی حکیم خیام نیشابوری گفت: همچنین روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح، نمایشگاه گروهی عکس مفهومی از اندیشه و تفکرات خیام و کارگاه مستند سازی فیلم کوتاه از سوی انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در باغ خیام برگزار می شود.

دونده افزود: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ بعد از ظهر گلباران آرامگاه در باغ مصلای خیام نیشابوری با حضور مسئولان و مردم برگزار می‌شود.

رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی حکیم عمر خیام نیشابوری گفت: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۵ بعد از ظهر ویژه برنامه فرهنگی و هنری ویژه عموم مردم فرهنگ دوست نیشابوری همراه با برگزاری کارگا‌های فرهنگی و هنری خوشنویسی، پیکرتراشی، سفال، نقاشی، نگارگری و فیروزه تراشی باغ مصفای آرامگاه حکیم عمر خیام نیشابوری برگزار می‌شود

دونده افزود: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ اکران آسمان نما ویژه همشهریان نیشابوری در محل افلاک نمای خیام نیشابوری برگزار و ساعت ۱۷ بعد از ظهر همایش علمی خیام نیشابوری بصورت وبینار به همت دانشگاه فرهنگیان نیشابور برگزار می‌ شود.

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نیشابور گفت: همچنین مسابقه کتابخوانی خیام در سطح کتابخانه‌های عمومی به همت اداره کتابخانه‌های عمومی نیشابور و نشست «خیام و سلامت روان» توسط دانشگاه علوم پزشکی نیشابور برگزار می‌شود.

دونده همچنین افزود: فراخوان تولید پادکست فرهنگی روز ملی حکیم عمر خیام نیشابوری از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی، موسسه آموزش عالی عطار و انجمن کتاب پرواز سیمرغ نیشابور منتشر شد.

وی گفت: برگزاری مسابقات دانش آموزی جلوه‌های ریاضی نیز به همت خانه ریاضیات دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۴ بعد از ظهر و همچنین مسابقه شطرنج جام خیام از سوی هیات شطرنج نیشابور روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۵ بعد از ظهر در محل آرامگاه خیام برگزار می شود.

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نیشابور گفت: تولیدات محتوایی سمعی و بصری شامل تیزر، نماهنگ و موشن گرافی توسط دفتر انجمن سینمای جوانان ایران نیشابور در فضای مجازی منتشر خواهدشد.

دونده افزود: چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۸ صبح مسابقه ادبی چله چارانه با محوریت حفظ رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری از سوی اداره آموزش و پرورش نیشابور در محل تالار مرکز رفاهی خیام اجرا می‌ شود.

رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی حکیم خیام نیشابوری گفت: مسابقه نقاشی جلوه‌های ریاضی در قالب کاریکاتور، ضرب المثل و نقاشی‌های خطی ریاضی و همچنین مسابقه خانوادگی ریاضی برگزار می‌شود.

دونده افزود: نمایش «لالایی صبا» کاری از بسیج دانشجویی شهرستان نیشابور و سخنرانی خیام شناسان مطرح کشور در تجمعات شبانه مردم ولایت مدار و شهید پرور در سطح شهر نیشابور اجرا خواهد شد.