به مناسبت هفته سلامت، زنگ سلامت در شهرستان اهواز نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در دومین روز از هفته سلامت و همزمان با سراسر کشور زنگ سلامت در مدرسه استثنایی رودکی اهواز به صدا درامد.

در این مراسم رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به ویژه برنامه‌های هفته سلامت در استان گفت: در این هفته ویژه برنامه‌های مختلفی در سطح شهر‌ها و مناطق روستایی استان در حال برگزاری است.

دکتر مهرداد شریفی با اشاره به ضرورت همکاری بیشتر در زمینه توسعه فرهنگ سلامت در جامعه افزود: درحال حاضر ۲۰۰ هزار سفیر سلامت در خوزستان در کنار آموزش و پرورش در حال همکاری با مرکز بهداشت استان هستند.