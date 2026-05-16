نشست مجازی همکاریهای علمی ایران و افغانستان با حضور رایزن فرهنگی ایران و جمعی از رؤسا و مدیران دانشگاههای دو کشور برگزار و بر ضرورت تقویت هویت تمدنی، شبکه علمی منطقهای و بومیسازی علم تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وبینار همکاریهای علمی ایران و افغانستان با هدف گسترش تعاملات علمی و استفاده از ظرفیتهای مشترک دانشگاهی برگزار شد.
در این نشست مجازی که آکادمی بینالمللی آنلاین افغانستان (AIOA) و مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) آن را برگزار کردند، سید روحالله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، بر ضرورت تاریخی، فرهنگی و راهبردی گسترش همکاریهای علمی میان دو کشور تأکید کرد.
آقای سیدروحالله حسینی اظهار کرد: افغانستان و ایران تنها همسایه نیستند، بلکه دو بخش از یک حوزه تمدنی مشترک هستند که در شکلگیری تمدن اسلامی–ایرانی نقش مهمی داشتهاند. اشتراکات زبانی، فرهنگی و تاریخی، به ویژه زبان فارسی، بستر مناسبی برای گسترش همکاریهای علمی و فکری فراهم کرده است.
وی همکاریهای علمی میان دو کشور را فراتر از تعامل آموزشی دانست و آن را احیای روندی تاریخی عنوان کرد که در گذشته در مراکز علمی مهمی، چون بلخ، هرات، نیشابور و اصفهان جریان داشته است.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل همچنین تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و نیروی انسانی جوان، میتواند ایران و افغانستان را به قطبی علمی در منطقه تبدیل کند.
در این نشست، علویان مهر، رئیس مؤسسه ISC، به اهمیت دادههای علمی دقیق و نقش مؤسسه ISC در پایش، ارزیابی و جهتدهی علمی در جهان اسلام اشاره کرد و گفت: مؤسسه ISC در سالهای اخیر تلاش کرده نقش خود را از یک پایگاه استنادی صرف فراتر برده و به نهادی راهبردی برای توسعه پژوهش و دیپلماسی علمی تبدیل شود.
وی چهار محور مأموریت اصلی مؤسسه را شامل رصد وضعیت علمی دانشگاهها، توسعه نظام رتبهبندی مؤسسات پژوهشی، تقویت مرجعیت علمی ایران و حمایت از سیاستگذاری مبتنی بر شواهد اعلام کرد.
رؤسا و مدیران دانشگاههای افغانستان نیز در این نشست بر ضرورت ایجاد فرهنگستانی برای تقویت و تحکیم زبان فارسی، تعمیق روابط علمی و پژوهشی، تبادل تجارب دانشگاهی و بومیسازی علم، تقویت هویت تمدنی مشترک، تربیت نسل نخبه و شبکهسازی علمی منطقهای، ارتقای پژوهش و فناوری در دانشگاهها و تقویت دیپلماسی علمی تأکید کردند.
روسا و مدیران دانشگاههای افغانستان همچنین محورهای همکاریهای علمی شامل؛ تقویت تولید علم بومی، جلوگیری از فرار مغزها، ارتقای کیفیت آموزش عالی و تقویت هویت تمدنی مشترک را مورد بررسی قرار دادند.
این نشست به عنوان گامی مهم در راستای ارتقای همکاریهای علمی پژوهشی و تقویت هویت تمدنی مشترک ایران و افغانستان ارزیابی شد و نشان داد که دو کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی خود، میتوانند نقشی کلیدی در پیشبرد علم و فناوری منطقهای ایفا کنند.