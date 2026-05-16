مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواخر وقت امروز، استان، به ویژه مناطق جنوبی و غربی و مرکزی تحت تاثیر توده گرد و خاک خواهد بود.

پیش بینی بارش‌های پراکنده و گرد و خاک در روز‌های بهاری خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، تا اواخر وقت امروز، استان به ویژه مناطق جنوبی و غربی و مرکزی تحت تاثیر توده گرد و خاک خواهد بود.

وی افزود: همچنین تا اواخر وقت امروز عبور موج ضعیفی از روی استان، سبب ابرناکی در اغلب نقاط و احتمال بارش‌های پراکنده و رعد وبرق در ارتفاعات استان خواهد شد.

سبزه زاری بیان کرد: تا روز دوشنبه، به ویژه طی امروز نیز سرعت وزش باد‌ها بویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتا شدید گاهی همراه با تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود و احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ طی فردا روند کاهش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است.

وی تصریح کرد: در شبانه روز گذشته شوش با ۴۰.۴ و ایذه با ۱۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۰.۱ و کمینه ۲۳.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.