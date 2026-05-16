سرپرست گروه کاوش باستاشناسی قلعهبن بندپی غربی بابل، ایجاد سایت موزه در این نقطه را از اهداف بلندمدت این طرح برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجتبی صفری با اشاره به آغاز به کار فصل دوم کاوش باستانشناسی قلعه بن بندپی بابل یا بزروپی بابل، گفت: این پروژه به صورت گسترده برنامهریزی شده است و ایجاد سایت موزه در این نقطه استان جزء اهداف بلند مدت پروژه باستانشناسی قلعهبن تعریف شده است.
سرپرست گروه کاوش باستاشناسی قلعهبن بندپی غربی بابل افزود: این پروژه با مشارکت دانشگاه مازندران، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، و حمایت فرمانداری شهرستان بابل و شورا و شهرداری شهر خشرودپی انجام میشود.
وی گفت : این کاوشها با هدف شناسایی و حفاظت از آثار تاریخی منطقه و بررسی پیشینه فرهنگی مربوط به دوره شهرنشینی در این منطقه تاریخی برنامهریزی شده است و موضوعات متنوع از جمله شیوه تدفین و معماری در این منطقه مورد مطالعه قرار میگیرد.
صفری با بیان اینکه فصل اول کاوش در قلعهبن با هدف لایهنگاری انجامشده است، افزود: توالی زمانی از عصر مفرغ تا عصر آهن و همچنین دوره تاریخی اسلامی در این منطقه دیده شده است.
سرپرست کاوش باستانشناسی منطقه تاریخی قلعهبن بندپی بابل گفت : نتایج این بررسیها پس از تکمیل مراحل تخصصی اطلاعرسانی خواهد شد.