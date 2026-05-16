فرماندار اردبیل از برنامه ریزی برای تدوین طرح دیجیتال و هوشمندسازی حوزه گردشگری این شهرستان با هدف رونق گردشگری، افزایش درآمدزایی و بهرهگیری از ظرفیتهای دانشبنیان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در جلسه ستاد اقتصاد دانشبنیان شهرستان اردبیل که با حضور استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی، دانشگاهیان و جمعی از محققان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای ارزشمند گردشگری در شهرستان اردبیل، تدوین طرح جامع دیجیتالسازی و هوشمندسازی حوزه گردشگری به عنوان یکی از اولویتهای مهم در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در توسعه گردشگری افزود: راهاندازی و ایجاد پایگاه داده گردشگری و حرکت به سمت اقتصاد گردشگری دیجیتال میتواند زمینهساز تحول جدی در این بخش بوده و نقش مؤثری در رونق صنعت گردشگری و افزایش درآمدزایی منطقه ایفا کند.
فرماندار اردبیل همچنین از طراحی نقشه هوشمند گردشگری به صورت پایلوت خبر داد و گفت: این طرح با محوریت ایجاد سامانه گردشگری سلامت، سامانه پیشنهادگر سفر و توسعه خدمات هوشمند در حوزههای مختلف گردشگری اجرا خواهد شد.
قلندری تاکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و نخبگان میتواند مسیر توسعه پایدار گردشگری اردبیل را هموار کرده و زمینه ارائه خدمات نوین، دقیق و هدفمند به گردشگران را فراهم سازد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها ضمن معرفی بهتر جاذبههای گردشگری شهرستان اردبیل، میتواند در جذب سرمایهگذاری، افزایش ماندگاری مسافران و تقویت زیرساختهای گردشگری منطقه نیز مؤثر باشد.