

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید میلاد تقوی به پیشنهاد فریبا صادقی و توجه به یکی از سیاست‌های مهم فدراسیون که جوانگرایی است، اکرم قهرمانی را به عنوان سرمربی تیم دختران کمتر از ۱۸ سال منصوب کرد.

تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران هم اکنون اردوی آماده سازی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر قزوین سپری می‌کند.

مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ از دهم تا شانزدهم تیر به میزبانی ناخون راتچاسیما تایلند برگزار خواهد شد.