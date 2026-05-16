مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام نسبت به افزایش موارد کلاهبرداری در فضای مجازی و تماسهای تلفنی با سوءاستفاده از نام بیمه سلامت هشدار داد و گفت: سازمان بیمه سلامت هیچگونه وجهی از طریق تماس تلفنی یا شبکههای اجتماعی دریافت نمیکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«نورالدین رحیمی» مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام با اشاره به گزارشهای دریافتی از شهروندان گفت: برخی افراد سودجو با عناوینی همچون «بیمه سلامت» یا «بیمه ایرانیان» و با وعده صدور کارت بیمه سلامت یا ارائه بیمه تکمیلی، اقدام به دریافت مبالغی از مردم میکنند که این اقدامات هیچ ارتباطی با سازمان بیمه سلامت ایران ندارد و مصداق کلاهبرداری است.
وی افزود: فرآیند بیمه شدن افراد صرفاً از طریق دفاتر پیشخوان دولت و سامانهها و درگاههای رسمی بیمه سلامت انجام میشود و این سازمان به هیچ عنوان از طریق تماس تلفنی یا شبکههای اجتماعی نسبت به دریافت وجه اقدام نمیکند.
رحیمی با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان ادامه داد: از مردم درخواست میشود به هیچ عنوان به حساب اشخاص یا شرکتهایی که با این شیوهها درخواست واریز وجه دارند، پولی واریز نکنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: آگاهیبخشی و اطلاعرسانی دقیق میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از اینگونه سوءاستفادهها داشته باشد. سازمان بیمه سلامت هیچگونه وجهی از طریق تماس تلفنی یا شبکههای اجتماعی دریافت نمیکند.