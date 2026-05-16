نخستین مرکز سلامت روان، اجتماعی جامعه نگر «سراج» همزمان با سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت و درمان به صورت ویدئوکنفراس در مراغه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه هدف از راه اندازی این مرکز را ارائه خدمات مشاوره روانشناسی و روانپزشکی رایگان، شناسایی آسیب‌های اجتماعی، رسیدگی به مسائل مربوط به سلامت روان و ایجاد حمایت‌های بین بخشی برای بهبود شرایط جامعه اعلام کرد.

میری نژاد افزود: مرکز سراج در فضایی به مساحت ۳۰۰ متر مربع و بخش‌های پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری و آموزش با صرف اعتبار ۱۰ میلیارد تومان راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: خدمات مرکز سراج بر اساس ارجاع از مراکز جامع سلامت و با همکاری دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و سایر نهاد‌های اجتماعی به مردم ارائه خواهد شد.

میری نژاد گفت: را اندازی مرکز سراج، گام مهم دانشکده علوم پزشکی مراغه در مسیر گسترش خدمات سلامت روانی ـ اجتماعی به شمار می رود.

این مرکز همزمان با هفته جمعیت با شعار ایران جوان به همت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه افتتاح شد.