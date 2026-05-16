حسین تولایی برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب را تلاشی ارزشمند برای زنده نگه داشتن چراغ فرهنگ در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: تلاشی که در سایه ناامنی‌ها و دشواری‌ها، سهمی در روشن کردن فضای فرهنگی جامعه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،حسین تولایی؛ شاعر حوزه کودک و نوجوان در گفت‌و‌گو با ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با بیان اینکه در شرایطی که جامعه درگیر پیامد‌های جنگ، آتش‌بس و نگران احتمال از سرگیری درگیری‌ها است، بسیاری از پدیده‌های اجتماعی از حالت عادی خود خارج شده‌اند، گفت: در چنین فضایی، نمایشگاه مجازی کتاب تحت تأثیر این شرایط قرار دارد و نمی‌توان آن را جدا از وضعیت عمومی جامعه ارزیابی کرد.

وی برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب را تلاشی ارزشمند برای زنده نگه داشتن چراغ فرهنگ در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی دانست و ادامه داد: تلاشی که در سایه ناامنی‌ها و دشواری‌ها، سهمی در روشن کردن فضای فرهنگی جامعه دارد.

شاعر کتاب «احتیاط کنید! پرنده‌ها پای سفره صبحانه‌اند» با تاکید بر اینکه نمایشگاه مجازی کتاب طی سال‌های اخیر به رونق کتابفروشی‌های کوچک در شهر‌های مختلف نیز کمک کرده است، بیان کرد: این موضوع از جنبه‌های قابل توجه و قابل تقدیر این رویداد فرهنگی است. برخی فعالان حوزه فرهنگ معتقدند شکل فعلی نمایشگاه مجازی کتاب از جمله امکان جست‌وجوی آسان در سایت نمایشگاه و رایگان بودن هزینه ارسال کتاب برای مخاطبان از جمله ویژگی‌های مطلوب این بخش محسوب می‌شود.

وی افزود: در شرایطی که امکان برگزاری حضوری نشست‌ها و کارگاه‌های فراهم نیست، استفاده از ظرفیت فضای مجازی می‌تواند فرصت قابل استفاده‌ای برای ادامه فعالیت‌های فرهنگی در نمایشگاه مجازی کتاب باشد.

تولایی در پاسخ به این سوال که مخاطب امروز در نمایشگاه مجازی کتاب چه معیار‌هایی برای انتخاب کتاب شعر دارد، گفت: در حوزه شعر نیز همواره با تنوع گسترده‌ای از سلیقه‌های مخاطبان مواجه هستیم. به‌ندرت پیش می‌آید که شاعری یا اثری بتواند پاسخگوی همه این سلیقه‌ها باشد. از این رو، وظیفه شعر تطبیق کامل با این گستره متنوع از سلایق نیست؛ بلکه شایسته است شعر به جای تبدیل شدن به ابزار یا کالا، به ادبیات ناب و اصیل متعهد بماند و در بهترین شکل هنری خود عرضه شود. چنین رویکردی می‌تواند در بلندمدت به ارتقای سلیقه مخاطبان نیز کمک کند.

وی ادامه داد: استفاده از امکانات دیداری و شنیداری برای ارائه شعر نیز می‌تواند مفید باشد، اما باید به کیفیت اجرای آن توجه داشت. خوانش نادرست شعر، به‌ویژه زمانی که از سوی افراد فاقد مهارت انجام می‌شود، ممکن است به اثر آسیب بزند و زیبایی‌های زبانی و عناصر زیبایی‌شناختی آن را از بین ببرد. به گفته برخی شاعران، خواندن شعر خود مهارتی تخصصی است که نیازمند تمرین و دانش کافی است.

حسین تولایی در پایان گفت: با وجود تمام دشواری‌ها، امید همچنان به عنوان آخرین دارایی انسان باقی می‌ماند. سرمایه‌ای که حتی در سخت‌ترین لحظات نیز از میان نمی‌رود.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.