مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران : مشترکانی که اقدام به نصب تجهیزات و ادوات کاهنده مصرف آب در منازل خود کنند از پاداش ویژه برخوردار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به اینکه مصرف ماهانه آب آشامیدنی ۳۷ درصد از مشترکین خانگی استان، کمتر از ۱۱ متر مکعب و زیر الگوی مصرف است، گفت: همسو با این تغییر رفتار، بستههای مشوق جدید مالی به منظور تداوم این مسیر ابلاغ شد.
بهزاد برارزاده افزود: بر اساس این مشوقها، مشترکانی که در ماههای گرم زیر الگوی تعیین شده، مصرف داشته باشند و حداقل ۲۰ درصد مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند از تخفیف ۲۰ درصدی در آببهای خود برخوردار خواهند شد.
او با بیان اینکه فرصت ویژهای برای دستیابی به تخفیف حداکثری ۳۰ درصدی فراهم شده است، ادامه داد: این مشوق به مشترکانی تعلق میگیرد که با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب به صورت داوطلبانه اقدام به نصب تجهیزات و ادوات کاهنده مصرف در منازل خود کنند.
مدیر عامل آبفا مازندران افزود: پس از تأیید نصب و مشاهده آثار فنی این تجهیزات در کاهش مصرف، بخشودگی ۳۰ درصدی در قبوض ماههای گرم برای این خانوارها در راستای حمایت از مصرفکنندگان مسئولیتپذیر اعمال میشود.