با حکم آیتالله نورمفیدی؛ امام جمعه شهر تاتارعلیا منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آخوند عوره جرجانی با حضور در بیت نماینده ولیفقیه در استان گلستان، حکم اقامه نماز جمعه شهر تاتارعلیای شهرستان رامیان را دریافت کرد. آئین اعطای حکم اقامه نمازجمعه شهر تاتارعلیای شهرستان رامیان، با حضور آیتالله نورمفیدی نماینده ولیفقیه در استان گلستان و حجتالاسلام دیلم رئیس مرکز اسلامی گلستان برگزار شد. در این مراسم از خدمات آخوند محمد جرجانی امام جمعه سابق شهر تاتارعلیا قدردانی شد و آخوند عوره جرجانی به عنوان امام جمعه جدید شهر تاتارعلیا منصوب شد.