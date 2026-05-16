مدیرکل آموزشوپرورش استان تهران گفت: با موافقت شورای تامین استان، امتحانات دانش آموزان پایههای هفتم تا دهم به صورت مجازی برگزار میشود.
آقای بهارلو در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: با موافقت شورای تامین استان، امتحانات دانش آموزان پایههای هفتم تا دهم شهر تهران و شهرستانهای استان تهران به صورت مجازی برگزار می شود.
وی گفت: دانش آموزانی که در سایر شهرستانها هستند، می توانند امتحانات خود را به صورت مجازی برگزار کنند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان تهران گفت: ملاک اصلی ارزشیابی تحصیلی پایانی ، فعالیتهای مستمر، مشارکتهای کلاسی و عملکرد آموزشی دانشآموزان در طول سال تحصیلی خواهد بود.
بهارلو تأکید کرد: این تصمیم با هدف کاهش فشارهای ناشی از امتحانات متمرکز و توجه ویژه به فرآیند یادگیری اتخاذ شده است ، بر این اساس، کادر آموزشی ملزم هستند تا بر پایه مستندات و روند پیشرفت علمی هر دانشآموز، درباره تعیین وضع تحصیلی آنان اقدام نمایند.