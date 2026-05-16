استاندار خوزستان بر نظارت مستمر و موثر مسئولان بر قیمت و توزیع کالاهای اساسی در سطح بازارهای استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در جلسه شورای معاونین استانداری گفت: یکی از تمرکزهای اساسی ما باید روی بازار باشد و با افزایش گروههای نظارتی باید کنترل لازم بر قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم داشته باشیم.
وی با تأکید بر ضرورت ثباتبخشی به بازار اظهار کرد: از هر ابتکار، نیرو و امکانی باید استفاده کنید تا مردم احساس کنند قیمتها منطقی است. ما نباید از هیچ تلاشی برای ساماندهی میوه، روغن، برنج و دیگر کالاهای اساسی فروگذار کنیم.
موالیزاده با اشاره به ظرفیتهای مرزی خوزستان برای تنظیم بازار بیان داشت: میتوانیم از عراق واردات منظم داشته باشیم و انتظار این است که به کشور برای ساماندهی بازار کمک کنید، همچنین باید از شلمچه تا بصره در این زمینه برنامهریزی کنیم.
استاندار خوزستان با اشاره به طرحهای نیمهتمام و مشارکت دستگاهها تصریح کرد: تجهیزات را از یک دستگاه، نیروی انسانی را از دستگاه دیگر و نقشه را از مسئول مربوطه بگیریم و پروژههای نزدیک به اتمام را با مشارکت جلو ببریم.