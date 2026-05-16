معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به محدودیتهای ارزی کشور، اجرای سیاست «واردات بدون انتقال ارز» را راهکاری ضروری برای جلوگیری از آسیب به تولید و اشتغال دانست.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا انصاری با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیتهای ارزی کشور گفت: وزارت صمت برای مدیریت بهینه منابع ارزی، کالاها و تعرفههای وارداتی را در سه گروه «حیاتی»، «ضروری» و «حفظ اشتغال» طبقهبندی کرده است.
وی ادامه داد: تصمیمگیریها در شرایط عدم قطعیت کامل انجام میشود و به همین دلیل سناریوهای مختلفی برای حفظ تولید و اشتغال طراحی شده است.
معاون وزیر صمت اجرای سیاست واردات بدون انتقال ارز را یکی از ابزارهای مهم در این مسیر دانست و تصریح کرد: در صورت همراهی نکردن بانک مرکزی با این سیاست، بخشی از ظرفیتهای تولیدی و فرصتهای شغلی کشور با چالش جدی روبهرو خواهد شد.
انصاری همچنین از تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه، ایجاد هماهنگی بیشتر در سیاستهای صنعتی، تجاری و ارزی است تا مدیریت شرایط اقتصادی کشور با انسجام و کارآمدی بیشتری دنبال شود.